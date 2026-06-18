Вы чупа-чупсы любите?: Самый позитивный глава-блогер из Югры посетил «Белоярские Мальдивы»

Скрин с видео Сергея Маненкова

Самый народный, позитивный блогер и глава Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Сергей Маненков или как он называет себя в блогах «Петрович» пришел на пляж, чтобы пообщаться с местными жителями.

Он поздравил ребят с началом летних каникул и пожелал ярких насыщенных дней, а после раздал сладости.

«Белоярские Мальдивы» посетил самый позитивный блогер-глава из Югры Видео: соцсети Сергея Маненкова

– Вы чупа-чупсы любите?, – спросил он загорающую на пляже ребятню.

Белоярцы рады благоустройству пляжной зоны на озере Нешинелор, которая получила неофициальные названия «Белоярское море» и «Белоярские Мальдивы». Еще они рассказали главе, что можно улучшить на данной локации.

Перед открытием городского пляжа водолазы очистили дно озера от мусора и острых предметов, выставили урны. Кроме того, был заключён контракт на уборку и вывоз мусора с территории пляжа, а также проведена ларвицидная обработка береговой линии пляжа. Важно, что в зоне отдыха круглосуточно дежурит охрана и организована работа спасателей.

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