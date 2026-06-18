Из Нижневартовска в Минеральные Воды можно будет вылететь вечером после работы

Фото: Транспортный цех/Югра

Авиакомпания «Азимут» временно меняет расписание на направлении Нижневартовск – Минеральные Воды. С 18 по 25 июня рейс А4 6168, который по четвергам традиционно отправлялся в 05:10, будет вылетать вечером - в 22:05. Прибытие в аэропорт Минеральных Вод ожидается в 00:55 следующего дня. Все рейсы выполняются на самолётах Sukhoi Superjet 100. В пути пассажиры находятся всего три часа. Об этом сообщает тг-канала «Транспортный цех/Югра».

Таким образом вартовчане могут улететь на юг после рабочего дня. Такая возможность дается всего на несколько дней и только в четверг. По средам и субботам рейс А4 6068 на Минводы отправляется в 06:10.

Прямое авиасообщение с Кавказскими Минеральными Водами из Нижневартовска - востребованный маршрут, и возможность улететь вечером делает его ещё более гибким для пассажиров.

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