В аэропортах Сургута и Нижневартовска вновь задерживают рейсы

Скрин с сайта аэропорта Нижневартовска

Уже несколько дней подряд в аэропортах Сургута и Нижневартовска задерживают рейсы в разные города России и из городов в Югру тоже.

Так, 18 июня в аэропорту Сургута по состоянию на утро задержаны: рейс ЮТ 511 в Сочи (задержан до 08:10, по плану вылет был в 06:20); рейс ЮТ 248 во Внуково – Москва вылетел в 10:25 (по расписанию 07:00); рейс SU 1513 в Шереметьево - Москва (задержан до 11:00 (по расписанию 08:00); рейс ЮТ435 в Краснодар (задержан до 11:00 (по расписанию 08:40); рейс ЮТ 259 в Челябинск (задержан до 11:40 (по расписанию 09:50); рейс АЬ 514 в Сочи (задержан до 20:30 (по расписанию 19:20); рейс ЮТ711 в Ереван до 11:30; ЮТ 205 Пермь до 11:00 – вылет должен был быть в 09:25. На прилет рейсы из московского Шереметьево вовсе отменен, из Баку вместо 2:50 ждут только в 14:11

В аэропорту Нижневартовска задерживается вылет нескольких рейсов:

рейс U6 9693 в Махачкалу до 11:00 (по расписанию 08:50, выполняется по заказу);

рейс N4 516 в Сочи до 08:00 (по расписанию 06:40, на данный момент отправлен).

Причиной задержек стали временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах юга России, вводимые для обеспечения безопасности полётов, сообщает «Транспортный цех/Югра».