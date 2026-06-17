Водитель Toyota Camry из Пыть-Яха обогнал патруль ДПС, а потом пытался дать взятку инспекторам

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники Госавтоинспекции патрулировали улицы Пыть-Яха, как вдруг под знак «Обгон запрещен» их обошел автомобиль Toyota Camry. Водитель выехал на встречку при проезде железнодорожного моста, регулируемого светофором в связи с реконструкцией. Полицейские остановили лихача. За рулем оказался 37-летний мужчина.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в служебном кабинете водитель попытался передать инспектору взятку в размере 10 000 рублей, спрятав деньги в копии административного протокола. Инспектор отказался принять взятку и предупредил гражданина о незаконности его действий. После отказа забрать деньги инспектор сообщил о преступлении в дежурную часть полиции.

Оперативники зафиксировали факт дачи взятки. В отношении водителя оформлен административный протокол. По факту взятки следователи возбудили уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

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