В Сургуте в квартире 17-этажного дома на улице Крылова почти 30 спасателей тушили пожар

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожар в квартире 17-этажного дома на улице Крылова в Сургуте произошел 16 июня в обед. Были эвакуировано 42 человека, из них 6 детей.По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в 12:33 произошёл пожар в квартире семнадцатиэтажном жилом доме по улице Крылова. Спасен один ребенок.

В результате пожара поврежден балкон на площади 8 квадратных метров, балконная рама, выпало стекло и квартира закопчена на площади 45 квадратных метров. в тушении приняли участие 8 единиц спецтехники и 29 человек личного состава МЧС России.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

МЧС Югры напоминает:

- не оставляй включённые электроприборы без присмотра;

- не перегружай электросеть – используй только исправные розетки и удлинители;

- следи за состоянием проводки: нагрев, искрение, запах гари – повод вызвать электрика;

- не включай в одну розетку несколько мощных приборов;

- установи в квартире автономный дымовой пожарный извещатель – он разбудит даже ночью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В югорском заказнике «Вогулка» впервые появились орланы-белохвосты и лебеди-шипуны

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.