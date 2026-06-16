В югорском заказнике «Вогулка» впервые появились орланы-белохвосты и лебеди-шипуны

Фото: Природнадзор Югры

Биологический заказник регионального значения «Вогулка» расположен в Арктической зоне Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сотрудники Природнадзора Югры с руководителем заказника «Вогулка» выехали на орнитологическую экскурсию по реке Вогулка. Они планировали осмотреть заселения утками

дуплянок, которые были сделаны и развешаны вдоль водоёмов заказника два года назад. Из 9 дуплянок заселенными оказались две. В них найдены яйца утки Гоголя, 14 и 6 штук.

Фото: Природнадзор Югры

Но далее участников экскурсии ждали сразу два очень приятных сюрприза. В заказнике появилось гнездо орлана-белохвоста. Подняв квадрокоптер выяснилось, что в гнезде ждут родителей два птенца. Малыши были окрепшие и очень активные. Сотрудники Природнадзора вернутся сюда через пару недель, чтобы еще понаблюдать за птицами.

У кордона №1 инспекторы увидели сразу 8 лебедей-шипунов. Их появление в заказнике зафиксировано впервые.

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