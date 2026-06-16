В Нефтеюганске осужден водитель «Камаза», по вине которого в ДТП погибла женщина

Фото: Суды Югры

Нефтеюганский районный суд вынес приговор водителю грузового автомобиля «Камаз 65221-53», по вине которого в ДТП 15 сентября 2025 года погибла пассажирка легкового автомобиля.

По данным «Судов Югры», водитель грузовика был пьян, но сел за руль. Он нарушил ПДД и на большой скорости выехал на встречку, где в лоб столкнулся с автомобилем «КИА РИО». Пассажирка легкового автомобиля в результате ДТП получила множественные тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Суд признал водителя грузового автомобиля виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

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