На трассе в Сургутском районе неопытный водитель устроил ДТП, в котором сам и пострадал

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал сам виновник аварии, произошло в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 15 июня.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югре, в 19:00 на 11 км автодороги «Подъезд к д.Русскинская» 22-летний водитель, стаж вождения которого один год, за рулем Hyundai не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в металлический забор и перевернулся. В результате ДТП виновник автоаварии получил травмы. Стоит отметить, что стаж вождения водителя составляет 1 год.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

За минувшие сутки в Югре произошли 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Задержано 10 нетрезвых водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 74 водителя.

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