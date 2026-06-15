Вахтовики из Уфы на автобусе попали в смертельное ДТП по пути в Сургут

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагедия произошла сегодня, 15 июня, ранним утром на трассе в Тюменской области. Пассажирский автобус с 19 вахтовиками, которые ехали из Уфы в Сургут, попал в смертельное ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, около пяти утра на 101-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень в Исетском районе столкнулись автобус King Long и большегруз Volvo. По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса въехал во впереди движущийся с ним в одном направлении грузовик. Возможно, мужчина уснул за рулем.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автобуса, житель Республики Башкортостан, погиб. Прибывшие на место ДТП бригады скорой осмотрели 11 пассажиров автобуса - двое получили ранения. Известно, что погибший водитель автобуса сменил напарника около двух часов ночи. Обстоятельства ДТП выясняются.

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