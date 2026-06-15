В ХМАО топливо за неделю подорожало до 4 рублей за литр

Скрин с АНГИ

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре цены на топливо за неделю резко увеличились. От 4-6 рублей за литр взлетела стоимость бензина марки АИ 92 и дизель.

Так, по данным мониторинга Агентства нефтегазовой информации, в Сургуте на АЗС «Эталон» бензин АИ 95 подорожал на 1,30 рубль. Теперь его отпускают по 80,10 рублей за литр. АИ 92 поднялся на 1,50 рубль. За литр тут просят 74,60 рубля. Дизельное топливо и вовсе подскочило сразу на 4,00 рубля. За литр солярки на АЗС просят 87,60 рублей за литр.

В Ханты-Мансийске на станциях «Иртышнефтепродукт» бензин марок АИ 95 и АИ 92 выросли в цене на 3,00 рубля. Стоимость за литр составила 73,90 и 68,90 рублей соответственно. Дизель подорожал на 2,80 рубля и его отпускают по 84,50 рубля за литр.

Добавим, что на заправках в Надыме - ЯНАО, «Роснефть» подняла стоимость бензина АИ 92 и дизеля сразу на 6,00 рублей. Теперь их отпускают по 71,80 и 79,60 рублей за литр соответственно.

Добавим, что неделей ранее некоторые заправки Югры уже поднимали цену на топливо до 5 рублей.

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