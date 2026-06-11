Югра вошла в топ-5 регионов России с самым доступным бензином

Фото: РИА Рейтинг

По данным экспертов РИА-рейтинга, на среднюю зарплату житель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры может купить 1907 литров АИ-92. Таким образом округ оказался на 5 месте в строчке по доступности бензина из 85 регионов России.

Первое место возглавила Москва. Жители столицы на среднюю зарплату могут позволить купить 2533 литра бензина. Вторая позиция у жителей Чукотского автономного округа. им доступно 2500 литров бензина на среднюю зарплату. На третьем месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Ямальцы способны залить на среднюю зарплату 2400 литров бензина. На четвертом месте Магаданская область и 1996 литров бензина, которые могут приобрести на среднюю зарплату магаданцы.

Добавим, что соседняя Тюменская область заняла лишь 15-ю строчку рейтинга. Здесь жители на средний доход за месяц смогут позволить заправиться 1345 литрами топлива марки АИ-92.

Добавим, что разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик, так что доверять такому рейтингу нет смысла. В Югре всего за неделю топливо взлетело сразу на 5 рублей.

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