Югорчанин через суд доказал, что он не коми, а ненец

Фото: суды Югры

Житель Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обратился с иском в суд, чтобы установить факт его национальности. Он хотел из коми стать ненцем.

По данным «Судов Югры», мужчина родился в апреле 1983 года в ненецком сельском поселении Саранпауль. Его родители получили свидетельство о рождении, где в графе у отца значилось «ненец», а у матери «коми». Теперь все его документы выдают сведения о его национальности как «коми». Однако югорчанин ведет образ и уклад жизни как ненец и просит признать его ненцем. Отец мужчины также ведет традиционный образ жизни, относящийся к национальности «ненец». Он занимается охотой и рыбалкой, а также сбором дикоросов и изучает национальный язык, историю образования его народа, участвует в национальных праздниках, в подтверждение указанного представлены фотоматериалы.

Суд пришел к выводу, что югорчанин подтвердил свою родовую принадлежность к национальности «ненец» и иск удовлетворил.

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