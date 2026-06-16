Стартовал ремонт трассы Лангепас – Покачи, который связывает 5 городов Югры

Фото: стройкомплекс Югры

Подрядчик начал ремонт участка региональной автодороги Лангепас - Покачи в Нижневартовском районе . Общая протяженность обновленного полотна составит 9,4 километра. Работы идут с 8-го по 18-й километр. Данное направление является частью транспортной артерии, которая обеспечивает прямую транспортную связь крупных городов Югры: Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса и Покачей.

По данным Стройкомплекса Югры, сейчас подрядчик расчищает полосы отвода, срезает торфо-песчаную смесь с откосов насыпи и расширяет будущий участок обновленной трассы. В это же время идет ремонт моста через реку Ваньёган, где введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Выставлены все необходимые предупреждающие знаки.

Ремонт участка трассы будет сдан осенью 2027 года.

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