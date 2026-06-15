В Югре за неделю на пожарах погиб один человек и утонули трое

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре было ликвидировано 32 возгорания.

К сожалению, погиб один человек, еще один получил травмы.

Так, в частном жилом доме по улице Южная в поселке городского типа Пионерский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ночью произошел пожар. Очаг пожара был обнаружен в одной из комнат, где было найдено тело женщины. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. На выходных в 11-м микрорайоне Нефтеюганска произошёл пожар в квартире на 4 этаже 16-этажном жилом доме. Были спасены 2 человека. Эвакуированы 45 жильцов, в том числе 12 детей. Пострадал мужчина 1979 года рождения. Он был госпитализирован.

За неделю на водных объектах зарегистрировано 6 происшествий, в которых погибли 3 человека. В Нефтеюганске в районе 17 микрорайона на протоке Юганская Обь утонул мужчина 2007 года рождения на протоке Юганская Обь. Гражданин находился в месте, не предназначенном для купания. В Когалыме 12 июня вечером утонул 17-летний подросток. Он купался в водоеме в СОНТ «Садовод-2».

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