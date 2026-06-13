Трагедия в Когалыме: расследуют гибель юноши

Юноша утонул в необорудованном для купания водоёме в Когалыме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия случилась вечером 12 июня в Когалыме: на водоёме в СОНТ «Садовод 2» утонул юноша, родившийся в 2008 году. Молодой человек купался в месте, которое не было оборудовано для отдыха на воде.

Как сообщает ГУ МЧС России по Югре, сейчас по факту происшествия идут следственные мероприятия.

В региональном ведомстве в связи с трагедией вновь напоминают о простых, но жизненно важных правилах безопасности: купаться стоит лишь на официально оборудованных пляжах, не заходить в воду в тёмное время суток, ни на минуту не оставлять детей без присмотра, следить за погодой и не лезть в воду во время грозы, сильного ветра или волнения.

Также опасно подплывать к судам, катерам, лодкам и гидроциклам, а нырять в незнакомых местах и вовсе рискованно — под водой могут быть скрытые угрозы.

Напомним, в навигацию 2026 года пристань Октябрьское Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включена в маршрут скоростного теплохода «Метеор». Судно следует по межмуниципальному маршруту «Нижние Нарыкары – Приобье – Берёзово». Маршрут обслуживается с 19 мая по 25 октября.

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