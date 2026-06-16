По западу ливни с грозами и всюду летняя жара: погода в Югре 16 июня 2026 года

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Во вторник, 16 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, в западных районах кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду с порывами до 15-17 метров в секунду. Непогода затронет Берёзовский, Советский и Кондинский районы, а также Югорск и Урай. Воздух днем прогреется до +26...+31 градуса, местами +20...+25 градусов.

В Ханты-Мансийске преимущественно ясно и без осадков. Ветер восточный 3-9 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +19 градусов.

В Сургуте солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Нижневартовске преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-6 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске солнечно, без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Когалыме ясно и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-11 метров в секунду. Утром на термометре +26 градусов, днем +28 градусов, вечером +17 градусов.

В Нягани переменная облачность, слабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2-10 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Мегионе солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Радужном солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный 2-10 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +28 градусов, вечером +16 градусов.

В Лангепасе солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +20 градусов.

В Лянторе солнечно, без осадков. Ветер восточный 2-8 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Урае переменная облачность, дожди с грозами. Ветер восточный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +26...+28 градусов, вечером +20 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-11 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Пыть-Яхе солнечно, без осадков. Ветер восточный 2-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске переменная облачность, дожди с грозами. Ветер юго-восточный, восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.

В Покачах солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-10 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +19 градусов.

В Советском переменная облачность, дожди с грозами. Ветер восточный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.