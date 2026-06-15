В Ханты-Мансийске мать забрала из приемной семьи своих троих детей

Фото: УФССП по ХМАО-Югре

Мамаша из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры несколько лет назад была лишена родительских прав на троих детей. Кровинушек дамочка лишилась не просто так: она вела асоциальный образ жизни и не занималась малышами. Дети оказались в приемной семье, где несколько лет жили в радости и любви. Но сейчас им предстоит снова жить с родной матерью, которая восстановилась в родительских правах.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, спустя время жительница Ханты-Мансийска осознала всю серьёзность своего положения и решила изменить свою жизнь. Она пересмотрела взгляды на воспитание и доказала суду, что готова вновь стать матерью своим ранее брошенным детям. Суд восстановил ее в родительских правах.

- Эта история - напоминание о том, что никогда не поздно всё исправить, а материнская любовь способна преодолеть любые преграды, – считают в пресс-службе УФССП России по ХМАО – Югре.

Однако просто передача детей родной мамаше – это лишь начало. Спустя время станет известно, действительно ли она смогла стать им настоящей любящей и заботливой мамой.

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