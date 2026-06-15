В Нягани подросток без экипировки на мотоцикле влетел в авто и получил травмы

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими произошло в Нягани 14 июня вечером.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 18:45 на нерегулируемом перекрестке улиц Одесская-Комсомольская 16-летний бесправник на мотоцикле нарушил ПДД. При выезде с второстепенной дороги он не пропустил автомобиль Ssangyong, которым управлял 51-летний мужчина. Произошло столкновение, в результате которого водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. В ведомстве отметили, что водитель ехал без защитной экипировки и шлема.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Всего за минувшие выходные в Югре произошло 12 ДТП, в которых 14 человек получили травмы, в том числе один ребенок. Задержано 64 нетрезвых водителя. За выезд на полосу встречного движения привлечено 78 водителей.

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