Избитая в автобусе жительницей Ханты-Мансийска пенсионерка получит 50 тысяч рублей

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийский районный суд взыскал с агрессивной дамы 50 тысяч рублей за побои пенсионерки в общественном транспорте.

По данным «Судов Югры», все случилось 13 сентября 2025 года в автобусе маршрута №5. Между пассажирками произошла ссора. Одна из женщин ударила рукой по голове пенсионерку. Как оказалось,в феврале 2026 года альфа-самка уже была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей за драку. Избитая пенсионерка посчитала наказание недостаточным и обратилась в районный суд с иском о взыскании 200 тысяч рублей в счет морального вреда и унижения, которое она испытала из-за прилюдного конфликта. Суд признал требования обоснованными, но снизил сумму компенсации морального вреда до 50 тысяч рублей.

Кстати, маршрут №5 с 1 июня по 31 августа перешел на летнее расписание. По городу будут курсировать 10 автобусов данного маршрута. Интервал ожидания составит всего 20 минут. Весь остальной общественный транспорт в Ханты-Мансийске продолжит ездить без изменений.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.