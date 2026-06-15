В Нефтеюганске один вахтовик украл у другого более 450 тысяч рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске полицейские задержали подозреваемого в краже более 450 тысяч рублей у коллеги.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в полицию обратился 69-летний житель Свердловской области, который работает вахтами в Югре. Он рассказал, что из его барсетки, что находилась в автомобиле, исчезли более 450 тысяч рублей. Оперативники быстро вычислили воришку. Им оказался коллега вахтовика, ранее судимый за мошенничество 27-летний житель Челябинской области. Оказывается, мужчины вместе проживали в арендованной квартире. Челябинец узнал, что сосед в автомобиле хранит деньги в автомобиле. Он тайком выкрал ключ, пробрался в машину и забрал все деньги.

В полиции злоумышленник признался в краже, заявив, что на преступление пошел из-за долгов. 190 тысяч украденных рублей он уже успел потратить. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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