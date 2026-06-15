Бабуля из Пыть-Яха отсудила у внука 5,8 млн рублей, которые он промотал после продажи ее квартиры на юге России

Фото: Суды Югры

Пенсионерка из Пыть-Яха владела недвижимостью в Краснодарском крае. Женщина оформила доверенность на внука, чтобы он продал ее квартиру и сарай на юге, а взамен купил другую квартиру и оформил на нее же. Однако родственничек промотал денюжки и оставил бабулю без жилья. Зато он выдал ей расписку, что все вернет. Когда обещанные сроки вышли, пенсионерка обратилась в суд Пыть-Яха с иском, где потребовала от внука вернуть не только вырученные от продажи недвижимости деньги, но и проценты за их использование.

По данным «Судов Югры», было установлено, что пенсионерка на имя внука оформила нотариальную доверенность, по которой он был обязан продать ее недвижимость в Краснодарском крае. На вырученные деньги, согласно все той же доверенности, он был обязан купить другое жилье в этом же регионе. Внук продал квартиру и сарай за 5 100 000 рублей. Деньги бабушке не отдал, квартиру новую не купил, но выдал расписку, в которой обязался вернуть всю сумму. Однако денег он так и не отдал.

Суд удовлетворил исковые требования бабули в полном объеме. Внук обязан вернуть бабуле 5 100 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 788 753 рубля и оплатить судебные расходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следил из окна, а потом вышел с камнями: мужчина набросился на девочек во дворе дома в Сургуте

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.