Следил из окна, а потом вышел с камнями: мужчина набросился на девочек во дворе дома в Сургуте

Сразу после случившегося на место приехали сотрудники полиции и медики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сургуте не утихают обсуждения шокирующего инцидента: мужчина напал на школьниц прямо во дворе дома. За разбирательство взялась прокуратура. В соцсетях горожанка и поделилась подробностями конфликта, случившегося на улице Сибирской.

Сообщалось, что компания девочек 12–15 лет шла домой после прогулки. По свидетельствам самих подростков и тех, кто оказался рядом, всё началось с того, что мужчина какое-то время следил за школьницами из окна, а потом вышел на улицу. Причиной вспышки гнева, предполагают очевидцы, стало то, что девочки громко выражали эмоции. То, что начиналось как перепалка на словах, стремительно вышло из под контроля: незнакомец стал швырять в девочек камни, выкрикивал оскорбления, а, а затем и вовсе применил силу. В результате 12 летняя школьница получила травмы. Сразу после случившегося на место приехали сотрудники полиции и медики, которые задокументировали произошедшее.

Теперь прокуратура Сургута проверяет информацию, которая распространилась социальных сетях. В прокуратуре заверили, что по завершении проверки, если обнаружатся основания, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

– В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По данному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле надзорного ведомства, – сообщает прокуратура региона.

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