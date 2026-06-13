Лето в Арктике с пользой: добровольцев зовут в экспедиции по Югре

Фото: правительство Югры

У волонтёров со всего мира есть уникальный шанс попасть в Международный волонтёрский арктический корпус и этим летом отправиться в экспедиции по Югре. Мечты о проведенном лете с пользой и увидеть настоящую Арктику могут стать реальностью. Об этом сообщает правительство региона.

В Белоярском районе (со 2 по 9 августа) добровольцев ждут по-настоящему интересные задачи: они будут изучать редкие растения и озёрные экосистемы, наводить порядок на природных территориях, создавать яркий мурал и помогать восстанавливать объекты культурного наследия.

А в Березовском районе (с 16 по 23 августа) участники смогут прикоснуться к традициям коренных малочисленных народов Севера, установят навигационные указатели и украсят фасады росписями. Ещё одна важная миссия ждёт волонтёров в Октябрьском районе — там они помогут в строительстве храма.

Присоединиться к корпусу могут самые разные люди: экологи и строители, уличные художники и реконструкторы, журналисты и активисты международных клубов дружбы. Главное — желание сделать мир вокруг лучше и готовность к приключениям!

Подать заявку можно до 28 июня — это касается и российских волонтёров, и иностранцев.

Организуют экспедиции департамент молодёжной политики Югры и Молодёжный центр Югры при поддержке Росмолодёжи и нацпроекта «Молодёжь и дети».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.