Нефтепроводчики определили лучший расчет добровольной пожарной дружины

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь».

В «Транснефть – Сибирь» завершился конкурс на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины». Трехдневные состязания по пожарно-прикладному спорту проходили в поселке Боровский (Тюменский район).

Соревновались 10 команд (всего 60 представителей ДПД). Им надо было с лучшим временем преодолеть стометровую полосу с препятствиями, принять участие в пожарной эстафете, а также боевом развертывании от пожарного автомобиля. Показывали участники и теоретические знания.

По итогам соревнований лучшим расчетом добровольной пожарной дружины компании признали команду Урайского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – команда Уренгойского УМН, третье место – за спортсменами из Ноябрьского УМН.

«Лучшим тушилой» признали Сергея Секисова из команды Тюменского ремонтно-механического завода, звание «Лучший водитель пожарного автомобиля» получил работник Урайского УМН Александру Нестерову, а «Лучший тренер» – Эдуард Фролов из Урайского УМН. Лучший результат в личном первенстве по преодолению 100-метровой полосы препятствий показал Роман Юдин из Урайского УМН.

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь».

Значимость проведения подобных состязаний отметил приглашенный на открытие соревнований начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тюменской области Евгений Теряев. Он отметил высокий уровень подготовки добровольных пожарных дружин предприятия.

– Наша общая задача – обеспечивать пожарную безопасность не только производства, но и работников, с чем компания на своем уровне отлично справляется, – отметил Евгений Теряев, упомянув при этом, то объекты топливно-энергического комплекса России являются стратегически важными производственными площадками.

Всего в добровольных пожарных дружинах акционерного общества состоят более 1000 сотрудников. Они проходят обучение, постоянно участвуют в тренировках и всегда готовы к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций до прибытия профессиональных спасателей.

– Шестьдесят участников показали не только хорошую теоретическую базу, но и слаженность в практической работе. Сильнейшие будут представлять наше Общество в финале состязаний, которые пройдут в Самаре. Желаю вам воли к победе! – поздравил участников с завершением соревнований главный инженер АО «Транснефть – Сибирь» Максим Кононов.