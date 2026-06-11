В Ханты-Мансийске началась борьба с борщевиком Сосновского

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске стартовал первый этап борьбы с мерзким паразитом – борщевиком Сосновского. Сейчас специалисты ведут скашивание растений. С 13 по 14 июня в городе будет произведена химическая обработка гербицидами. Работы запланированы по улицам: Отрадная, Снежная, Лермонтова, Гагарина, Калинина, переулок Южный, а также в других районах города, где обнаружено опасное растение.

В мэрии заверили, что в случае повторных всходов, данные мероприятия будут проведены снова. Там же добавили, что с растительностью у многоквартирных домов справляются представители управляющих компаний, на частных земельных участках сами собственники.

В Роспотребнадзоре ХМАО-Югре напомнили, чем опасно это растение. Оно содержит токсичные соединения в соке – фуранокумарины, которые повышают восприимчивость кожи к ультрафиолетовому излучению и провоцируют сильные ожоги вплоть до III степени. Токсичен не только сок борщевика, но и пыльца, которая раздражает дыхательные пути и вызывает удушье, головокружение, тошноту, а иногда и потерю сознания. У человека с аллергией на пыльцу может развиться отёк гортани

Некоторые симптомы ожога от борщевика: покраснение кожи, отёчность и чувство зуда; болезненные волдыри; в тяжёлых случаях - некроз тканей. При сильном поражении может подняться температура и пропасть аппетит, иногда появляется слабость, лихорадка, головная боль. Особенно тяжело людям с чувствительной кожей, детям и пожилым. При попадании сока в глаза - может привести к слепоте.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.