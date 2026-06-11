В Нижневартовске наркомана со штрафом выдворили на родину

Фото: Наталья Калганова

Иностранный специалист приехал на заработки в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Он получил трудовой патент и другие разрешения, обосновался в Нижневартовске. Но вместо того. чтобы трудиться, мужчина решил расслабиться с помощью запрещенки, за что и поплатился.

По данным «Судов Югры», мигрант употребил наркотики и попался в руки полиции. Данный факт подтверждён справкой химико-токсического исследования. В этой связи в отношении иностранца был составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал мигранта виновным и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Сейчас мигрант помещён в Центр временного содержания иностранных граждан при полиции Сургута до момента фактического исполнения процедуры административного выдворения.