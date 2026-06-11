Полицейские раскрыли кражу в общежитии вахтовиков в Пыть-Яхе

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В апреле текущего года в дежурную часть полиции Пыть Яха обратился 23 летний житель Республики Башкортостан. Молодой вахтовик заявил, что с его банковской карты в неизвестном направлении уплыли 25 тысяч рублей. Башкир жил в общежитии с другими вахтовиками, поэтому полиция сразу поняла, где искать воришку.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, «крысой» оказался 22-летний коллега вахтовика из Красноярска. Оба мужчины приехали в Пыть-Ях на заработки и поселились в одной комнате. Ночью башкир уснул, а его сосед по комнате взял его мобильный телефон. Так как смартфон был защищен паролем, использовать его не удалось. Тогда красноярец вынул из телефона СИМ карту, установил ее в свой смартфон и с помощью СМС сообщений сделал три перевода на общую сумму 25 000 рублей.

На следующее утро башкир обнаружил пропажу СИМ карты и потребовал у соседа вернуть ее. Тот признал факт изъятия карты, сказав, что ему срочно требовалось связаться с друзьями. Сим-карту он вернул. А спустя два дня снова использовал старую схему и перевел еще 2 784 рубля. Общий ущерб потерпевшему составил 27 784 рубля.

В отношении воришки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта».

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