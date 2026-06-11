Кафе из Сургута прикрыли на 2 недели из-за взятых на работу мигрантов

Фото: Суды Югры

Предприниматель из Сургута, владеющий кафе, пару недель не сможет обслуживать людей. Все потому что суд запретил ему работать на 14 суток. Причиной тому стало трудоустройство на должность официантов иностранных граждан.

По данным «Судов Югры», бизнесмен допустил к работе в кафе двух иностранцев в качестве официантов. Его решение нарушает требования Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которым на 2026 год установлен запрет на привлечение мигрантов даже с трудовыми патентами на работу в общепит, такси, образование и другие сферы экономической деятельности.

Предпринимателю назначено административное наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 14 суток по каждому из двух дел.