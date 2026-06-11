Житель Советского получил 3 года тюрьмы за вымогательство и избиение

Агрессивный югорчанин схватил лопату и нож и проучил бедолаг Фото: Ольга ЮШКОВА.

Советский районный суд Югры вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве и краже денег с банковского счета в отношении югорчанина.

По данным «Судов Югры», летом 2025 года мужчина жестоко избил двух жителей Советского района под предлогом того, что они не вернули ему долг. При этом пострадавшие ничего не брали у злоумышленника. Агрессивный югорчанин схватил лопату и нож и проучил бедолаг. Один после избиения передал 5000 рублей вымогателю. После обоим мужчинам потребовалась помощь медиков. Спустя две недели после указанного события тот же агрессор похитил с банковской карты жителя поселка Таежный 13 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным в совершении вымогательства с угрозой применения насилия и с применением насилия, а также в краже с банковского счета, причинившей значительный ущерб гражданину. Ему назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

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