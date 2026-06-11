Жителя Сургута арестовали за экстремистские крики у магазина

Фото: Суды Югры

Житель Сургута устроил скандал рядом сетевым магазином. Он кричал и оскорблял людей по национальному признаку. За публичное выступление его отправили под арест.

По данным «Судов Югры», в апреле 2026 года сургутянин, находясь у магазина, расположенного по проспекту Мира, 34, - публично допустил высказывания экстремистского характера. В суде установили, что действия мужчины носили публичный характер и были направлены на возбуждение ненависти либо вражды, что прямо запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

Суд признал югорчанина виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

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