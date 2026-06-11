Налоговая выбила с фирмы из Пыть-Яха 169 млн рублей

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Организация из Пыть-Яха задолжала налоговой 169 млн рублей. В отношении директора фирмы было возбуждено уголовное дело, в рамках которого он погасил весь долг перед налоговиками.

По данным СУ СК ро ХМАО-Югре, с 2021 по 2023 год руководство коммерческой организации, которая занимается автомобильным грузовым транспортом, уклонилось от уплаты налогов и штрафных санкций, в том числе пени, на сумму свыше 169 миллионов рублей. Следователи совместно с налоговой выбили с фирмы все деньги. По этой причине уголовное преследование директора фирмы прекращено.

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