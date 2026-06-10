Директор двух стройфирм из Ханты-Мансийска кинул 32 клиента на 110 млн рублей

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Полиция Ханты-Мансийска расследует уголовное дело в отношении 49-летнего руководителя строительных фирм о хищении 110 млн рублей при строительстве двух пятиэтажек.

По данным УМВД по Ханты-Мансийского автономного округа – Югре, директор двух строительных организаций под предлогом привлечения инвестиций в возведение двух пятиэтажных домов на улице Пионерской с марта 2020 года по конец 2023 года получал от клиентов деньги, заключая с ними договоры инвестиционного займа или кредита под залог строящихся им квартир. Иногда он предоставлял гарантии приоритетного права на покупку жилья в возводимых им домах. При этом, дома так и не были достроены и сданы в эксплуатацию. От его действий пострадали 32 жителя Ханты-Мансийска, которые не получили ни квартир, ни денег, которые директор фирм должен был вернуть с процентами. Ущерб оценивается в 110 миллионов рублей.

Кроме того, во время расследования были выявлены факты двойной продажи квартир. В одном из строящихся зданий, где должно насчитываться 14 квартир, договоры инвестиционных займов были заключены с 17 клиентами. Во втором аналогичном доме на 14 недостроенных помещений претендовали 15 человек.

Расследование многоэпизодного уголовного дела по статье «Мошенничество» продолжается. По ходатайству следователя обвиняемый был заключён под стражу.

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