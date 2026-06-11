У бизнесмена из Пыть-Яха прокуратура отняла сигареты на 750 тысяч рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Житель Пыть-Яха решил стать бизнесменом, но вместо прибыли получит судимость. мужчину обвинили в «Приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2024 года и январе 2025 года югорчанин купил 1 680 упаковок сигарет без акцизных марок на общую сумму свыше 750 тысяч рублей. Товар для продажи он разместил в магазине, расположенном в Нефтеюганском районе. Незаконный сбыт прикрыли полицейские. Вся табачная продукция изъята из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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