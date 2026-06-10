Парень из Урая помог мошенникам обчистить пенсионеров на 1,5 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Юноша из Урая обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением крупного и особо крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2025 года 18-летний ураец помогал мошенникам похищать деньги у пенсионеров. Сперва сообщники звонили пенсионерам на стационарные телефоны и говорили о том, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями. После пенсионерам предлагали через курьера передать деньги для пострадавшего в ДТП, уверяя, что это поможет родственнику избежать привлечения к уголовной ответственности. Ураец выполнил роль курьера. Он забрал у пожилых людей более 1,5 млн рублей, а потом перевел их на счета злоумышленников.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.