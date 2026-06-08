В Нижневартовске 7-летний велосипедист угодил под колеса автомобиля

Фото: Госавтоинспекция Нижневартовска

В двух ДТП в Нижневартовске за один день пострадали мужчина и ребенок. Обе аварии произошли в воскресенье, 7 июня.

По данным Госавтоинспекции Нижневартовска, в 15:28 55-летний водитель за рулем автомобиля Renault ехал по улице Романтиков в сторону улицы Мира. В районе дома 7 мужчина при проезде пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора сбил 7-летнего велосипедиста. Ребенок мчался по переходу на велике на красный сигнал светофора. Малыш получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция Нижневартовска

В этот же день вечером, в 19:28 в районе 9 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» 61-летний водитель за рулем Toyota на большой скорости врезался в фонарный столб. Водитель получил травмы.

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