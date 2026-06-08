В Нижневартовске в ДТП пострадал школьник на питбайке

Фото: Госавтоинспекция Нижневартовска

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 16-летний подросток, произошло в Нижневартовске в субботу, 6 июня.

По данным городской автоинспекции, в 20:15 школьник на питбайке мчался по улице Зимняя в направлении от улицы Интернациональная в сторону улицы Северной. В районе дома 19г по улице Северная школьник, не соблюдая дистанции и боковой интервал, врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль Toyota, которым управлял 68-летний водитель. В результате ДТП подросток получил травмы.

Всего за минувшие выходные на территории Нижневартовска в 3 ДТП пострадали 2 подростка и 61-летний водитель.

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