Прокуратура ХМАО оспорит условный срок для работника ГАЗС, по вине которого погибли 10 человек и трое пострадали

Фото: администрация Нижневартовска

Нижневартовский городской суд признал виновным работника газозаправочной станции из Нижневартовска виновным в выполнении работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц, а также в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Ему дали всего 4 года лишения свободы и то условно. При этом, от действий мужчины погибли 10 человек, еще трое получили тяжкие травмы, а ущерб был нанесен на сумму почти 300 млн рублей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 4 декабря 2022 года работник газозаправочной станции, не имея специального оборудования наполнил жителю Нижневартовска бытовой газовый баллон газом. Он не проконтролировал полноту заправки и перекачал баллон. Владелец баллона занес его в квартиру многоэтажки по улице Мира в Нижневартовска.

Около 18 часов в квартире произошел взрыв из-за неправильно наполненного баллона с газом. Несущие конструкции дома были снесены. Часть стен рухнула. Погибли 10 человек, в том числе 4 детей, а также причинен вред здоровью различной степени тяжести 3 жильцам лицам. Уничтожено и повреждено имущество жильцов дома на сумму более 280 млн рублей. Прокурор настаивал в суде на назначении наказания в виде реального лишения свободы.

- Прокуратура, занимая принципиальную позицию в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, обжалует приговор в апелляционном порядке, настаивая на реальном лишении свободы, – сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры.

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