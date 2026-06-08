В Сургуте III Международный Иртышский Сабантуй собрал более 53 тысяч гостей

Фото: правительство Югры

Чак-чак в виде замка весом больше тонны съели участники III Международного Иртышского Сабантуя. Праздник с размахом прошел на центральной площади Сургута 7 июня и собрал более 53 тысяч человек из Татарстана, Башкирии, Тюменской, Курганской и Омской областей, а также из Китая и Казахстана.

Главное спортивное событие - Всероссийские соревнования по борьбе корэш, смотрели все гости Сабантуя. Тут же проходили состязания по армрестлингу, подъёму гири, национальные игры: бег с коромыслами, перетягивание каната, бой мешками на бревне, битьё горшков. Мастера из Татарстана проводили на ярмарке мастер-классы по плетению поясов, изделиям из рыбьей кожи и дерева.

Добавим, что I Международный Иртышский Сабантуй состоялся в 2023 году в Омске. II Сабантуй прошёл в июле 2024 года в Парке культуры и отдыха «Зелёный остров» в том же городе. В 2025 году была передышка. III Международный Иртышский Сабантуй состоялся уже в Сургуте. Для города это стало историческим событием - впервые Сабантуй приобрёл международный статус.

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