«Вода не прощает ошибок»: как трагедия на водоеме в Радужном едва не унесла жизнь подростка

В Радужном 16-летний подросток получил травмы, нырнув в воду. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 5 июня, произошла трагедия на водоеме в дачном поселке «Зумрад» в Радужном. 16-летний парень нырнул в воду и не смог всплыть самостоятельно. Мальчик получил тяжелые травмы. Об этом рассказал мэр города Сергей Жестовский в социальных сетях.

По его словам, помощь пострадавшему оказали друзья, они не растерялись, вытащили подростка на берег и вызвали скорую.

- Уважаемые родители! Пожалуйста, проведите сегодня же серьёзный и откровенный разговор со своими детьми. Не ограничивайтесь формальными запретами. Объясните им на языке фактов и жизненных примеров, чем может обернуться неосторожность. Расскажите о том, что вода не прощает ошибок и что правила безопасности написаны ценой чужих судеб, - добавил Сергей Жестовский.

Ранее мы рассказывали о том, что в Югре на реке Обь перевернулась лодка с 8 пассажирами. Количество погибших и пострадавших еще устанавливается.

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