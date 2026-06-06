Пользователи популярных онлайн-кинотеатров могут посмотреть мультфильм «Родной Север»

Фото - «Родные города».

На российских онлайн-платформах вышел мультфильм «Родной Север». Его могут посмотреть все желающие в кинотеатре Premier или на Rutube. Анимационный фильм создала группа компаний «Рики» – авторы «Смешариков» и «Фиксиков» при поддержке нефтяников. Мультфильм – часть одноименного арт-проекта «Газпром нефти» о культурном наследии хантов, манси, ненцев и селькупов.

Сюжет повествует о страннике, попавшем в снежную бурю и оставшемся без мобильной связи. Он находит приют в чуме и погружается в мифологию местных жителей, а слова рассказчика о том, что «Пурга приходит, когда нужно остановиться», заставляют задуматься о неслучайности событий.

Зрителей ждут четыре увлекательные новеллы – о сотворении Земли гагарой, об укрощении северного ветра, о создании рек и озер мамонтом, о похищении солнца оленем. Реальный мир в мультфильме прорисован классической двухмерной графикой, а мифологические сюжеты – объемным 3D-изображением и техникой прикладной анимации. Здесь также нашли отражение традиционные ремесла северян: для создания некоторых элементов использовали натуральные материалы.

Север для нефтяников – один из ключевых регионов деятельности. По программе социальных инвестиций «Родные города» компания помогает коренным народам сохранять национальную идентичность. В Югре такие мероприятия поддерживает, в частности, «Салым Петролеум Девелопмент». Предприятие участвует в организации традиционных встреч родов ханты в Салыме, обеспечивает мастеров декоративно-прикладного творчества материалами для пошива национальной одежды и изготовления традиционных украшений. Особое внимание уделяется модернизации социальных объектов. В их числе культурно-досуговый центр «Сияние Севера» и национальный семейный театр «Ханти Мощ».

– Мы вместе с партнерами создали этот мультфильм, чтобы рассказать о традициях коренных народов Севера через понятный всем язык сказок. Анимация позволяет бережно перевести древние сказания в современный медиаформат, через который передаются опыт и философия северных народов, – отметил автор идеи проекта «Родной Север», начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Режиссер группы компаний «Рики» Матвей Лашко рассказал, что была задача не просто оживить сюжеты, а воссоздать ощущение визуальных элементов: фактуры меха и кости, орнаментов, деталей традиционной одежды.

– Мы постарались создать тактильную глубину изображения через синтез анимации и традиционных искусств, чтобы зритель буквально прикоснулся к языку Севера, – добавил он.