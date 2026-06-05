Югра поднялась сразу на шесть позиций в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России

Югра заняла седьмое место по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России, поднявшись на шесть позиций. Результаты оценки представило Агентство стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме 5 июня. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
Регион также вошел в топ 10 субъектов страны по направлениям «Недвижимость» и «Инженерные сети и коммуникации». Сокращение административных барьеров позволяет быстрее запускать новые производства, строить школы, больницы, жилые кварталы. Сроки получения разрешения на строительство в Югре на 25 процентов ниже среднероссийских, а аренда земельных участков с проведением торгов занимает меньше времени, чем в большинстве субъектов страны.
За прошедший год среднее время подключения к сетям водоснабжения снизилось на 19 процентов, к сетям водоотведения – на 12 процентов. В муниципалитетах внедрили механизм проверки трассировки линейных объектов, который исключает вероятность проектных ошибок, связанных с пересечением трасс новых и существующих коммуникаций.
– Достижение такого результата стало возможным благодаря совместной работе команды Правительства региона, наших институтов поддержки, деловых объединений и бизнес-сообщества. Поздравляю, коллеги! Югра продолжит создавать благоприятные условия для инвестиций, потому что это напрямую влияет на качество жизни наших граждан, – подчеркнул Руслан Кухарук.