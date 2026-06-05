Жительницу Пыть-Яха осудят за фиктивную прописку россиянки

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Участковый из Пыть-Яха во время рейда выявил факт фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации в одной из квартир. Владелица жилья стала фигуранткой уголовного дела.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в августе 2025 года 39-летняя жительница Пыть-Яха фиктивно постановила на регистрационный учет в отделении МФЦ 27-летнюю россиянку. При этом девушка жила совсем в другом месте. В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело. Одна из санкций стать предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

- Полиция Югры призывает граждан к соблюдению законодательства и напоминает о недопустимости осуществления фиктивной регистрации, поскольку такие действия являются уголовно наказуемыми деяниями, – предупредили в ведомстве.

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