Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2026 6:26

Жительницу Пыть-Яха осудят за фиктивную прописку россиянки

За фиктивную прописку россиянки осудят жительницу Пыть-Яха
Нина БАРИНОВА
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Участковый из Пыть-Яха во время рейда выявил факт фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации в одной из квартир. Владелица жилья стала фигуранткой уголовного дела.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в августе 2025 года 39-летняя жительница Пыть-Яха фиктивно постановила на регистрационный учет в отделении МФЦ 27-летнюю россиянку. При этом девушка жила совсем в другом месте. В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело. Одна из санкций стать предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

- Полиция Югры призывает граждан к соблюдению законодательства и напоминает о недопустимости осуществления фиктивной регистрации, поскольку такие действия являются уголовно наказуемыми деяниями, – предупредили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девочку несли на руках: спасшие на пожаре семью полицейские из ХМАО получат по миллиону рублей

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.