Заур Рамазанов и Алексей Земеров. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Пожар случился в частном доме на улице Фёдорова, 15 в Ханты-Мансийске глубокой ночью 13 мая. Семья мирно спала в своих постелях и даже не понимала, какая беда им грозит, если бы их неожиданно не разбудили внезапно оказавшиеся рядом полицейские.

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ

Видео УМВД по ХМАО-Югре Полицейские из ХМАО, спасшие семью на пожаре, получат премию Тиграна Кеосаяна в размере миллиона рублей

Сотрудники отдела Госавтоинспекции из Ханты-Мансийска лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов в ту ночь патрулировали улицы окружной столицы Югры. Смена выдалась спокойная, автонарушителей на дорогах замечено не было. Вдруг полицейским в 01:40 поступила информация, что рядом с местом их дислокации горит жилой дом в частном секторе. Стражи правопорядка сразу же отправились на место происшествия. Они прибыли к полыхающему дому еще до прибытия сотрудников МЧС и сразу же оценили обстановку. От крыши дома поднимался глубокий плотный дым, пламя уже начинало пожирать деревянные стропила, но в окнах не горел свет. Было ясно, что находившиеся внутри люди спят и не подозревают, что могут погибнуть.

Полицейские приняли решение проникнуть внутрь помещения и спасти людей. В доме комнаты уже были окутаны едким дымом, но, несмотря на это, инспекторы прошли все комнаты и разбудили семью из четырех человек. Началась эвакуация людей. Лейтенант полиции Алексей Земеров не медля вынес на руках 10-летнюю девочку из опасной зоны, а его напарник Заур Рамазанов помог выйти ее родителям и испуганной бабушке. Сонную девочку временно разместили в патрульном автомобиле. Взрослые были напуганы и спрашивали, где же пожарные. Полицейские не давали разгореться их панике. После того, как семья была выведена из полыхающего дома, лейтенанты принялись будить соседей и проводить их эвакуацию. В тот самый момент на место прибыли спасатели. Им только оставалось потушить пламя и не позволить ему распространиться на соседние дома.

- Данный случай является ярким примером образцового выполнения служебного долга, высокого уровня подготовки и преданности делу защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации, – рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Мария Иванова.

ПРЕМИЯ В МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Сегодня, 21 мая, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян в своих соцсетях рассказала, что лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые вывели людей из горящего дома в Ханты-Мансийске, за свое мужество получат 11-ю Премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей.

- Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой, – добавила вдова недавно умершего телеведущего Маргарита Симоньян.

Она также напомнила, что первую премию получили воспитательницы из Бугуруслана, которые в феврале текущего года защитили детей от маньяка с ножом. Преступник пришел в детсад во время сончаса, но был остановлен Лией Галеевой и Людмилой Платоновой.

Премию и миллион рублей получила семья охранника из Анапы Николая Замараева. Он закрыл собой студентов от пуль во время стрельбы в техникуме и погиб, защищая их.

Третья премия досталась дворнику Хайрулло. Он поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге. Затем еще несколько человек и тоже в Санкт-Петербурге совершили такой же подвиг и также стали обладателями премии. Среди получателей премии есть Герой России Сергей Ярашев. Он одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ в ДНР, а также Абдурахман Абдурахманов, Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли 5 детей во время наводнения в Дагестане.

А 11 премия отправится в Югру полицейским. Сами герои пока не в курсе того, что, на их взгляд поступок обычного человека, так высоко оценила известная телеведущая и журналист. Они продолжают честно и достойно нести службу в рядах МВД.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова тоже наградила инспекторов за спасение семьи на пожаре в Ханты-Мансийске. Героям передали благодарственные письма. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

- Низкий вам поклон! Вы - гордость своей профессии и пример для нас, - написала омбудсмен.

