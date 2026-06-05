Владимир Путин поддержал грантом проект художника из Нижневартовска

Фото: Местное время - Нижневартовск

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Одним из победителей конкурса стал художник декоративно-прикладного искусства из Нижневартовска Андрей Ольховский. Он получит миллион рублей, которые направит на создание монументальной росписи под названием «Семейные ценности. Спасибо, родители!».

В Стройкомплексе Югры напомнили, что в 2020 году югорчанин решил создать напротив городского родильного центра тематический рисунок. Место выбрано не случайно. Уже почти 20 лет на стенах здания поликлиники счастливые отцы новорождённых оставляли поздравления и слова благодарности для своих жён. По этой причине возникали конфликты между сотрудниками роддома и горожанами. Стену постоянно перекрашивали в белый цвет, но надписей становилось всё больше.

Художник решил создать мурал, который отражал бы мысли обеих сторон. Андрей и его команда уже создали в Нижневартовске несколько муралов, посвящённых медицинской теме.

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