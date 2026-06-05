От укусов клещей пострадали уже 2327 жителей Югры

Четверть всех проверенных клещей - заразны Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В этом году с 25 марта уже 2327 жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пострадали от нападения клещей. Обращения в медорганизации по поводу присасывания кровососов зафиксированы во всех муниципалитетах, но больше всего паразиты терроризируют жителей Ханты-Мансийска, Пыть-Яха, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Урая, Кондинского и Октябрьского районов.

По данным окружного Роспотребнадзора, на вирусофорность исследовано 396 клещей: в 135-ти клещах был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в четырех - обнаружен вирус клещевого энцефалита, 16 клещей заражены риккетсиями, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). В ведомстве отметили, что в текущем году от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) привились свыше 130 тысяч югорчан.

В Югре проводятся акарицидные обработки в местах массового пребывания людей, на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений. На 4 июня обработки начались в 20-ти муниципалитетах, на площади 4 476,8 га. Арктические Белоярский и Берёзовский районы неэндемичны.

Напоминаем! Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится круглогодично бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления.

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