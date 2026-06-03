Это не рис: Охотники ХМАО предупреждают жителей о зараженной дичи

Фото: Охота на рыбалку 86

В последние годы охотники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры все чаще добывают дичь, зараженную саркоцистозом. Это паразит, который поражает все мышцы, его так и называют мышечный червь. В разгар весенней охоты югорчане встретили этого червя в утках и поделились фото добытой зараженной дичи в соцсетях

- Саркоциртоз! ХМАО-Югра г. Белоярский. Утка была добыта на о. Кислор в период открытия охоты. Охотник только сегодня решил разделать замороженную утку, и вот такой сюрприз. Раньше считалось, что этой заразой болеет только кряква, но вот и свиязь тоже болен. Жесть. Будьте внимательны, – говорится в посте группы «Охота на Рыбалку 86» во ВКонтакте.

Опытный охотник Владимир Кондратюк отмечает, что если съесть зараженную дичь, то можно заболеть. Все мышечные ткани человека будут поражены такими червями.

- В моем детстве кряква считалась самой лучшей уткой, а сейчас это помойка. Утка помоешница... Около 7 лет впервые увидел такую утку у нас на севере, – с огорчением добавляет мужчина.

Слова югорчанина подтверждает Роспотребнадзор. Ведомство рассказывает, чем опасно заболевание и можно ли употреблять в пищу зараженную дичь.

Саркоцистоз (саркоспоридиоз) — хроническое заболевание зверей и диких птиц, часто заканчивающееся смертельным исходом. При сильном поражении организма происходит перерождение мышц, появляются истощение, гидремия тканей. Возбудителем заболевания являются паразиты, которые относятся к роду Sarcocystis. Паразиты встречаются в мясе косули, оленя, кабана, зайца, диких уток, а также крыс и мышей.

При этом у косули черви оказываются в мышцах глотки, корня языка; у кабана - во всех поперечнополосатых мышцах, больше в диафрагме, кончике языка, зеве, брюшной стенке, в мышце сердца: у зайцев - во всех мышцах скелета; у уток разных видов - в мышцах скелета.

Заражение саркоцистозом человека может проявляться в двух формах заболеваний. Первая сопровождается диареей, умеренной лихорадкой и рвотой (кишечная форма проявляется при заражении человеческими типами паразитов S. hominis и S. suihominis). Вторая протекает при мышечной боли, переходящей в отек и лихорадку (мышечная форма).

В большинстве случаев заражение людей саркоцистами протекает бессимптомно. При кишечном саркозистозе люди заражаются, потребляя в пищу недоваренное мясо, содержащее паразиты. Мышечная форма возникает при орально-фекальном пути заражения паразитами, которые были выделены в окружающую среду с экскрементами животных.

Чтобы уберечься от саркоцистоза, надо всем соблюдать правила профилактики:

- строго следить за гигиеной рук, посуды и другого инвентаря после контакта с сырым мясом;

- категорически запретить скармливание кошкам и собакам сырого мяса, пораженного саркоцистами;

- обезвреживать зараженное мясо проваркой в течение 30–60 минут или промораживанием при температуре - 20°С в течение 24 часов;

- сжигать зараженную дичь.