На массовый субботник приглашают 5 июня жителей Нефтеюганска

Фото: администрация Нефтеюганска

Администрация Нефтеюганска призывает всех неравнодушных и активных жителей принять участие в субботнике, который состоится 5 июня в 14 часов. Принять участие в массовой уборке территорий можно в любой удобной локации. присоединившись к любой из локаций по уборке территорий города Нефтеюганска.

- Огромная просьба ко всем жителям города вовлекать в субботник своих родственников, друзей и соседей для организации уборки придомовых территорий и улиц. Жизнь в чистоте - это сознательный выбор и труд каждого жителя. Давайте приложим усилия, чтобы сделать наши улицы чистыми и красивыми, – добавили в администрации.

Добавим, что перчатками, граблями и мешками горожан в этот раз обеспечивать не будут.

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