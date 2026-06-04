Суд поставил точку в споре по вывозу мусора между дачниками и «Югрой – Экологией»

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Садоводы и дачники Ханты-Мансийска наконец могут выдохнуть. Суд поставил точку в споре между ними и единым регоператором «Югра - Экология». Ранее оператор собирал плату за вывоз мусора со всех дачников, даже если они не видели свои участки годами.

2 июня 2026 года судом ХМАО-Югры признано незаконным решение регоператора взимать плату за вывоз мусора с участков, предназначенных для садоводства и огородничества (дач). Плата должна взиматься только при проживании на даче. Суд обязал администрацию Ханты-Мансийска опубликовать соответствующую информацию на официальном сайте в течение месяца.

Решение суда вступило в силу в этот же день.