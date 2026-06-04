В Югре в топ востребованных специалистов вошли курьеры, продавцы и разнорабочие

В России катастрофически не хватает почтальонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В начале лета 2026 года самыми востребованными и высокооплачиваемыми специалистами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стали курьеры и почтальоны. Они составляют 11 процентов от всех вакансий. Работодатели готовы им платить до 190 тысяч рублей (почтальоны нервно смеются). Такие данные приводит сервис НН.ру.

Также в пятерку востребованный профессий также вошли продавцы. Им работодатели готовы платить сумасшедшие аж 63,3 тысячи рублей. Еще нужны менеджеры по продажам на зарплату 98,8 тысяч рублей. Чуть выше среднероссийской зарплаты готовы платить востребованным в Югре, водителям-экспедиторам (169,5 тысяч рублей) и разнорабочим (130 тысяч рублей).

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