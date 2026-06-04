В ХМАО усилят контроль за расходованием денег на дорожное строительство

Азат Ислаев. Фото: пресс-служба думы ХМАО

На заседании комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по бюджету депутаты обсудили ход исполнения дорожной кампании. В 2026 году регион ужесточил подход к дисциплине исполнения государственных программы. Ранее Югра допускала перераспределение средств в течение года, то в 2026 году правила стали строже.

- Никаких предпосылок для того, чтобы мы не исполнили принятые обязательства, нет. Но при всём при этом мы достаточно жёстко в этом году подходим к исполнению госпрограммы. У тех муниципалитетов, которые не справились с контрактацией, уже сняли часть денег. Они будут направлены в доход бюджета, - прокомментировал заместитель губернатора Азат Ислаев.

Замгубернатора также заверил, что все принятые обязательства по контрактам - как прошлых, так и текущего периода - будут исполнены в полном объёме.

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